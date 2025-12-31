Orrore al cimitero la scoperta tra le tombe | dove hanno trovato ossa e scheletri

Durante un controllo di routine all’interno di un cimitero italiano, sono stati rinvenuti ossa e scheletri tra le tombe. La scoperta, avvenuta in un’area oggetto di verifica sulla gestione e manutenzione, ha suscitato grande attenzione. Le autorità stanno ora indagando sulle circostanze del ritrovamento e sulle eventuali implicazioni.

Ritrovamento macabro all'interno di un cimitero italiano, dove un controllo avviato per verificare la gestione delle aree interne si è trasformato in una scoperta inquietante. Tutto nasce da verifiche ambientali disposte dopo le prime anomalie rilevate nello smaltimento dei materiali funerari, in un contesto già segnato da criticità igienico-sanitarie e da precedenti provvedimenti giudiziari sul camposanto. Durante le ispezioni, scattate anche dopo il rinvenimento di bare, casse in zinco e paramenti funebri, gli operatori hanno individuato un'area nascosta e già posta sotto sequestro. Lì, sotto un cumulo di materiale, sono comparsi circa venti sacchi della spazzatura: aprendoli è emersa la parte più impressionante dell'intera vicenda.

