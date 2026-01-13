Le tombe danneggiate da una frana al cimitero il Comune annuncia l' avvio dei lavori

Il Comune di Milazzo ha annunciato l’avvio dei lavori di riparazione delle tombe danneggiate dalla frana nell’area B del cimitero. Le 28 famiglie interessate potranno presto vedere ripristinata la stabilità delle loro tombe, garantendo il rispetto e la dignità dei luoghi di saluto. L’intervento mira a riparare i danni causati dal crollo e a migliorare la sicurezza dell’intera area cimiteriale.

Le 28 famiglie che hanno subito il danneggiamento delle tombe dei loro cari a seguito del crollo del terrazzamento nell'area B del cimitero comunale di Milazzo, presto potranno vedere la sistemazione di quanto distrutto. Il responsabile del procedimento, Carmelo Dragà ha infatti pubblicato.

