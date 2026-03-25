Una docente è stata accoltellata alla gola da uno studente davanti a un istituto scolastico. L’aggressore, vestito con pantaloni mimetici e una maglietta, si è avvicinato alla scuola e ha aggredito la professoressa. Il ministero dell’istruzione ha annunciato l’intenzione di approvare norme urgentemente volte a contrastare la criminalità tra i giovani. La donna è stata ricoverata in codice rosso.

È arrivato davanti alla sua scuola, a Trescore Balneario nella Bergamasca, indossando pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “Vendetta” Alle 7.45, poco prima di entrare in classe nell’istituto comprensivo del comune in via Damiano Chiesa, lo studente di terza media ha aggredito Chiara Mocchi, professoressa di francese 57enne con un coltello nel corridoio del primo piano, nei pressi della classe 3A. È immediatamente intervenuto d’urgenza l’elisoccorso che ha trasportato la donna all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, le sue condizioni sono considerate gravissime ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri che, perquisendo lo zaino del giovane alunno, hanno trovato anche una pistola scacciacani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Prof accoltellata alla gola, Valditara: ‘urgenti norme contro criminalità giovanile’

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