Il Diritto a Scuola Apdige | una trincea contro la criminalità giovanile

Il Diritto a Scuola, promosso da Apdige, rappresenta un’efficace risposta alla criminalità giovanile. Attraverso l’educazione giuridica, la scuola può svolgere un ruolo fondamentale nel rafforzare il senso di cittadinanza tra i giovani, offrendo strumenti per comprendere e rispettare le regole. In un contesto di crescente complessità sociale, questa approccio mira a creare un ambiente educative più consapevole e responsabile.

Di Ezio Sina, Presidente nazionale di Apidge, l'associazione professionale degli insegnanti delle Scienze giuridiche ed economiche - In un mondo sempre più complesso e interconnesso, la scuola può diventare il luogo dove si firma il "patto di cittadinanza" con le nuove generazioni: lo studio del Diritto può essere non solo una materia scolastica, ma assumere la funzione di un vero e proprio argine sociale contro l'escalation della criminalità giovanile. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Metaldetector e violenza giovanile. Diritto in tutte le scuole e cultura dei valori, la proposta di Orizzonte Scuola per arginare il fenomeno. Il dibattito su Rai Radio 3 a “Tutta la città ne parla”

Leggi anche: Allarme criminalità giovanile

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Violenza nelle scuole, lo studio del diritto è una necessità non è un lusso; Scuole palermitane al freddo: Il diritto all’istruzione messo alla prova, solidarietà agli studenti; I numeri del Ministero e il diritto allo studio: una lettura critica del costo medio per studente; Lettera aperta al Dirigente di un Liceo: rivendichiamo il diritto al pluralismo educativo.

Scuola: un diritto negato a 258 milioni di bambini, come garantire l’istruzione?L’istruzione rappresenta uno dei diritti fondamentali della persona e costituisce il presupposto essenziale per il pieno sviluppo dell’individuo e il progresso delle società. L’accesso a un’educazione ... leggo.it

Costo medio per studente, CNDDU: il diritto allo studio non può essere ridotto a una soglia economicaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani guarda alla pubblicazione dei nuovi valori del Costo Medio per Studente per l’anno scolastico 2025/2026 non come a un semplice agg ... orizzontescuola.it

Più attenzione a scuola e università, diritto all’abitare, ambiente, ricerca, innovazione, equità fiscale e freno al debito pubblico improduttivo, quello che scarica i costi su chi oggi ha 16 anni e domani dovrà ripagarlo. Io ho firmato x.com

IL PUNTO. I bambini non votano. E il loro diritto ad andare a scuola in un ambiente dignitoso passa in secondo piano Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/01/19/leggi-notizia/argomenti/il-punto/articolo/il-punto-i-bambini-non-votano-e-il-loro-di - facebook.com facebook