Influenza aviaria identificato caso in Lombardia | è il primo umano in Europa

Da tgcom24.mediaset.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia è stato rilevato il primo caso di influenza aviaria trasmesso all’uomo in Europa. La persona coinvolta era considerata fragile, con altre condizioni di salute, e proveniva da una zona dove si sono verificati casi di avian influenza. Il paziente è stato sottoposto a cure mediche e monitorato, senza ulteriori complicazioni segnalate fino a ora.

L'influenza aviaria ha contagiato il suo primo paziente umano in Europa, più precisamente in Lombardia. La Regione settentrionale ha infatti identificato un caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale, fortunatamente a bassa patogenicità. Il paziente è stato descritto come una persona fragile, con malattie concomitanti e proveniente da un paese extraeuropeo dove avrebbe appunto contratto l'infezione. Al momento è ricoverato, come ha fatto sapere il ministero della Salute., Stando a quanto si sa ora sull'influenza aviaria, il contagio avviene tramite esposizione diretta a uccelli infetti, in particolare il pollame, ma anche tramite il contatto con ambienti o materiali contaminati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

influenza aviaria identificato caso in lombardia 232 il primo umano in europa
© Tgcom24.mediaset.it - Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in Europa

Articoli correlati

Influenza aviaria, in Lombardia accertato primo caso umano in UeÈ stato accertato in Lombardia il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 rilevato in Europa.

Caso di aviaria in Lombardia: è il primo contagio umano in Europa. Il ministero: “Contratta all’estero”La Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità, in una...

Altri aggiornamenti su Influenza aviaria

Discussioni sull' argomento Primo caso umano di virus influenzale Aviaria in Europa: identificato in Lombardia; Influenza aviaria, Ecdc: il virus si adatta e impara a eludere le difese immunitarie.

influenza aviaria identificato casoInfluenza aviaria, in Lombardia il primo caso umano rilevato in EuropaIl ministero della Salute informa che la Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A (H9N2) di origine animale (aviaria) ... dire.it

influenza aviaria identificato casoInfluenza aviaria, in Lombardia accertato primo caso umano in UeLa Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A (H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità in una persona fragile con malattie concomitanti proveniente ... lapresse.it

Trova facilmente notizie e video collegati.