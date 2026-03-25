Influenza aviaria identificato caso in Lombardia | è il primo umano in Europa

In Lombardia è stato rilevato il primo caso di influenza aviaria trasmesso all’uomo in Europa. La persona coinvolta era considerata fragile, con altre condizioni di salute, e proveniva da una zona dove si sono verificati casi di avian influenza. Il paziente è stato sottoposto a cure mediche e monitorato, senza ulteriori complicazioni segnalate fino a ora.

L'influenza aviaria ha contagiato il suo primo paziente umano in Europa, più precisamente in Lombardia. La Regione settentrionale ha infatti identificato un caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale, fortunatamente a bassa patogenicità. Il paziente è stato descritto come una persona fragile, con malattie concomitanti e proveniente da un paese extraeuropeo dove avrebbe appunto contratto l'infezione. Al momento è ricoverato, come ha fatto sapere il ministero della Salute., Stando a quanto si sa ora sull'influenza aviaria, il contagio avviene tramite esposizione diretta a uccelli infetti, in particolare il pollame, ma anche tramite il contatto con ambienti o materiali contaminati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in Europa Articoli correlati Influenza aviaria, in Lombardia accertato primo caso umano in UeÈ stato accertato in Lombardia il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 rilevato in Europa. Caso di aviaria in Lombardia: è il primo contagio umano in Europa. Il ministero: “Contratta all’estero”La Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità, in una... Altri aggiornamenti su Influenza aviaria Discussioni sull' argomento Primo caso umano di virus influenzale Aviaria in Europa: identificato in Lombardia; Influenza aviaria, Ecdc: il virus si adatta e impara a eludere le difese immunitarie. Influenza aviaria, in Lombardia il primo caso umano rilevato in EuropaIl ministero della Salute informa che la Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A (H9N2) di origine animale (aviaria) ... dire.it Influenza aviaria, in Lombardia accertato primo caso umano in UeLa Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A (H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità in una persona fragile con malattie concomitanti proveniente ... lapresse.it Emergenze epidemiche, approvato il nuovo Piano nazionale Dalla peste suina africana, all’afta epizootica passando per l’influenza aviaria ad alta patogenicità fino alla febbre della Valle del Rift e al vaiolo ovino e caprino, sono queste alcune delle principali - facebook.com facebook I listini delle uova da consumo fanno segnare una crescita del +27% per le uova da allevamento a terra e del +23% per le uova in gabbia. Un trend legato alla riduzione dell'offerta, causata dall'ondata di influenza aviaria di inizio anno. #ANSATerraGusto x.com