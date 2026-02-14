Il Ddl cammini è legge | da Leonardo a Napoleone ecco gli itinerari culturali

Il Senato ha approvato il disegno di legge sui cammini, portando alla creazione di un quadro normativo che tutela e valorizza le rotte storiche italiane. La legge, che include percorsi come quelli di Leonardo e Napoleone, mira a sostenere il turismo culturale e a migliorare la fruibilità di questi itinerari. Ora, le associazioni e gli enti locali aspettano di vedere come verranno realizzati i progetti di sviluppo e manutenzione.

Con il via libera del Senato è legge il ddl per la promozione e valorizzazione dei cammini d’Italia: un provvedimento che mette ordine in un universo che raccoglie crescente interesse tra chi cerca un turismo lento e sostenibile. Tra gli obiettivi della legge c’è la creazione di una banca dati presso il ministero del Turismo con una mappa digitale degli itinerari e un investimento di un milione di euro per il 2025 e di 500mila il 2026 e 2027. È prevista anche una cabina di regia nazionale e un tavolo permanente (presieduti entrambi dal ministro del Turismo): la prima avrà il compito di definire gli standard di qualità dei cammini e il programma nazionale per il loro sviluppo e la loro promozione; il secondo dovrà favorire la collaborazione interistituzionale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

