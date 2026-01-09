Comunali il Campo largo riparte dal principio | diviso più di prima
Alle prossime elezioni amministrative, il cosiddetto “campo largo” si presenta nuovamente diviso e indebolito. A Avellino, questa alleanza, già fragile, sembra aver perso slancio, rischiando di arrivare alle urne con scarsa coesione politica. Un quadro che evidenzia le difficoltà di un fronte che, pur cercando di ricostruirsi, si trova a dover affrontare sfide interne e mancata unità, elementi che potrebbero influenzare l’esito delle consultazioni.
Tempo di lettura: 3 minuti Ad Avellino il cosiddetto “ campo largo” rinasce stanco, e rischia di arrivare alle elezioni amministrative già politicamente commissariato. Prima ancora di misurarsi con il consenso degli elettori, l’alleanza progressista appare infatti dilaniata da divisioni interne, personalismi e visioni inconciliabili sul futuro della città. In altre parole nulla di diverso rispetto all’ultima tornataa elettorale cittadina quando, non a caso, la coalizione guidata da Antonio Gengaro ha perso. Le posizioni di Maurizio Petracca, consigliere regionale rieletto, mister preferenze e capogruppo Pd in Consiglio regionale, quelle interne stesse ai dem avellinesi, quelle di Vincenzo Ciampi ex sindaco di Avellino del M5S e a rielezione in Regione mancata, sino alle diverse anime della Sinistra raccontano meglio di qualsiasi sondaggio lo stato di salute di un progetto che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto rappresentare l’alternativa credibile al centrodestra e al civismo che ha consegnato la città prima a Gianluca Festa, poi a Laura Nargi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
