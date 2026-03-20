Da oggi si registrano i primi effetti del taglio alle accise sui carburanti, approvato durante il Consiglio dei ministri del 18 marzo. Tuttavia, i prezzi alla pompa non sono ancora calati in tutte le regioni e i controlli della Guardia di Finanza sono stati avviati per verificare la corretta applicazione delle riduzioni. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono i risultati degli interventi.

Il taglio alle accise sui carburanti è ufficialmente operativo, in base a quanto approvato nel Cdm serale del 18 marzo, ma gli effetti reali sui prezzi alla pompa iniziano a vedersi solo da oggi, e non in tutta Italia. Subito dopo la pubblicazione del decreto carburanti, benzina e gasolio hanno continuato a correre alimentando polemiche e facendo scattare i controlli. Secondo i dati del monitoraggio del ministero delle Imprese, il diesel ha raggiunto i 2,125 euro al litro, mentre la benzina si è attestata a 1,89 euro al litro, entrambi in aumento rispetto al giorno precedente. Benzina, prezzi in calo ma con ritardo. Da più parti sono arrivate segnalazioni di distributori che non avevano ancora adeguato i prezzi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio accise sui carburanti e calo dei prezzi in ritardo, scattano i controlli della GdF

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