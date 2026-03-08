Prezzi di diesel e benzina alle stelle | controlli della finanza nei distributori

La finanza ha avviato controlli nei distributori di carburante a seguito di un aumento dei prezzi di diesel e benzina. Dopo pochi giorni di conflitto in Iran, i prezzi alla pompa sono saliti significativamente. Le autorità stanno verificando le tariffe applicate e le eventuali speculazioni sul mercato. Nessuna decisione finale è stata ancora annunciata, ma l’attenzione rimane alta.

Diesel e benzina sempre più cari: dopo pochi giorni di conflitto in Iran si stanno registrando forti aumenti del prezzo dei carburanti. Per questo motivo la guardia di finanza, su indicazione del governo, ha rafforzato i controlli lungo l'intera filiera dei carburanti. L'obiettivo è quello di prevenire "ogni forma di distorsione che possa recare pregiudizio ai consumatori e alterare il corretto funzionamento del mercato", spiegano le fiamme gialle. L'operazione interessa anche il Piemonte e le province di Novara e del Vco. Gli interventi saranno finalizzati, da un lato, a verificare l'osservanza delle norme in materia di...

Prezzi di benzina e diesel alle stelle: in campo la guardia di finanza contro possibili speculazioniIn una settimana la benzina self è aumentata in media di 9,2 centesimi, arrivando a 1,76 euro al litro, mentre il diesel ha registrato un rincaro più...

Effetti della guerra: alle pompe di benzina prezzi già alle stelle. La mappa dei distributori nel PistoiesePistoia, 7 marzo 2026 – La guerra si è fatta subito sentire alle pompe di benzina.

