Il 25 marzo 2026, si segnala un’allerta arancione per vento in Lombardia e a Milano. Le previsioni indicano un ritorno di condizioni meteorologiche avverse con intensificazione delle correnti di aria fredda. Le autorità hanno emesso avvisi di vento forte, che interessano le aree urbane e le zone di campagna, prevedendo possibili disagi e danni alle strutture.

Milano, 25 marzo 2026 – Con un colpo di coda invernale, torna l ’allarme vento su Milano e la Lombardia. Dal tardo pomeriggio del 25 marz o arriveranno le prime pesanti folate, che poi saranno protagoniste per l’ intera giornata del 26. Nello specifico dalle ore 6 di domani la protezione civile di Regione Lombardia ha diramato un’allerta arancione, che prevede una criticità moderata per vento forte (codice arancione, livello di pericolo tre su quattro). Secondo gli esperti, il vento soffierà con raffiche fino a 70 chilometri orari. La protezione civile altresì invita a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e a non sostare sotto gli alberi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Previsioni meteo, Lombardia e Milano colpiti dal vento: è allerta arancione

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