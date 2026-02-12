Previsioni Livorno terzo giorno di allerta meteo | venerdì 13 febbraio codice giallo per vento e mareggiate

Terzo giorno di allerta a Livorno, dove le previsioni meteo restano difficili. La protezione civile regionale ha deciso di prorogare il codice giallo per vento e mareggiate anche per venerdì 13 febbraio. Le onde continuano a scuotere il litorale e il vento forte non dà tregua, costringendo molte persone a tenere alta la guardia. La situazione resta sotto stretta osservazione, con le autorità che invitano alla prudenza.

La protezione civile regionale ha nuovamente prorogato l'allerta meteo per vento e mareggiate diramata per oggi. Il codice giallo è stato esteso sulla zona costiera tirrenica fino alle 12 di domani, venerdì 13 febbraio. Secondo le previsioni di 3bmeteo, così come accaduto oggi anche domani si assisterà a raffiche fino a 70-80 kmh o localmente superiori nella zona dell'Arcipelago e sulla costa centrale. I mari saranno generalmente molto mossi soprattutto al largo dell'isola d'Elba.

