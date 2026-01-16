Sara Kelany evidenzia come, secondo i dati disponibili, con il governo Meloni si registri un aumento delle decisioni giudiziarie che favoriscono la libertà dei clandestini, nonostante le politiche migratorie più restrittive adottate. Questa osservazione solleva interrogativi sulla coerenza tra le scelte politiche e le pronunce della magistratura, sottolineando un cambiamento nel quadro giuridico e nelle dinamiche di gestione dell’immigrazione in Italia.

“I dati parlano chiaro: a fronte di governi che mettono in atto politiche migratorie più restrittive, aumentano i provvedimenti giurisdizionali che vanno in direzione ostinata e contraria. Non è una coincidenza. Se da un lato il governo trattiene nei Cpr soggetti pericolosi, dall’altro alcuni giudici, rispondendo evidentemente a pulsioni ideologiche, decidono di vanificare questi sforzi, rimettendo in libertà immigrati in attesa di espulsione”. Lo scrive il deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento immigrazione, Sara Kelany, in un articolo su Il Tempo. L’intervento in prima pagina sul Tempo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’atto d’accusa di Sara Kelany: “Da quando c’è il governo Meloni i giudici rimettono in libertà più clandestini”

Leggi anche: Kelany accusa: con il governo di destra i giudici rimettono in libertà i clandestini

Leggi anche: A Termini serve un repulisti. Arresti inutili se i giudici li rimettono in libertà

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fratelli d’Italia Corigliano-Rossano lancia un duro atto d’accusa contro la gestione della tassa sui rifiuti, definendola un "disordine totale". La coordinatrice Dora Mauro punta il dito contro i ritardi e le inefficienze di SOGET, denunciando notifiche inviate a perso - facebook.com facebook

La lezione è dura ma necessaria: i diritti senza forza sono carta. E quando il diritto viene svuotato, la legittimità passa a chi è disposto a difenderli davvero. Non è un’ode alla forza; è l’atto d’accusa più severo contro un sistema che ha scelto il linguaggio dell’e x.com