Prevenzione vascolare giornata di screening gratuito all' Hesperia di Modena

Sabato 28 marzo, dalle 9 alle 13, l’Hesperia Hospital di Modena organizza una giornata di screening gratuito dedicata alla prevenzione delle malattie vascolari. L’iniziativa è rivolta alla cittadinanza e si concentra sulla diagnosi precoce della trombosi venosa. La giornata mira a fornire informazioni e controlli senza costi per le persone interessate.

Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie vascolari. Hesperia Hospital Modena organizza sabato 28 marzo, dalle ore 9 alle 13, una giornata di screening gratuito rivolta alla cittadinanza, focalizzata in particolare sulla prevenzione della trombosi venosa. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della struttura nella promozione della cultura della prevenzione, elemento fondamentale per ridurre il rischio di complicanze e migliorare gli esiti clinici. Le visite, della durata di circa 10 minuti, rappresentano una consulenza preliminare e saranno organizzate su agenda dedicata. "La prevenzione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per ridurre l’incidenza delle patologie vascolari - commenta il prof. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Prevenzione vascolare, giornata di screening gratuito all'Hesperia di Modena Articoli correlati “Medicina in Comune” a Baronissi: giornata di prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadiniUna giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione oncologica, con la presenza straordinaria del dottor Giovanni Corso. Leggi anche: Giornata della Sordità: al Policlinico di Modena un pomeriggio di screening gratuito dell’udito