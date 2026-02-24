Giornata della Sordità | al Policlinico di Modena un pomeriggio di screening gratuito dell’udito

Durante la Giornata della Sordità, il Policlinico di Modena ha organizzato uno screening gratuito dell’udito, attirando molte persone interessate. La iniziativa nasce per sensibilizzare sulla perdita uditiva e offrire assistenza immediata a chi presenta problemi. Il personale specializzato ha effettuato test rapidi e consulenze gratuite, riscontrando un numero elevato di richieste. L’evento si inserisce in un progetto più ampio di prevenzione e cura dell’udito. Molti partecipanti hanno lasciato l’ospedale con appuntamenti già programmati.

Aperte le iscrizioni per l'iniziativa in programma il prossimo 3 marzo. Al mattino un appuntamento dedicato agli studenti La giornata, che rientra nell'ambito delle iniziative promosse dalle società scientifiche SIOeChCF e SIAF, nonché incoraggiata come iniziativa relativa alla Terza Missione dall'Università, prevede un incontro con le scuole la mattina di martedì 3 marzo presso l'Auditorium Beccaria di Modena, mentre nel pomeriggio della stessa giornata ci sarà uno spazio dedicato allo screening uditivo gratuito per la popolazione presso l'area ambulatoriale del Servizio di Audiologia del Policlinico di Modena.