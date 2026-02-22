Pronto Soccorso 52enne minaccia e aggredisce agenti | denunciato

Un uomo di 52 anni ha minacciato e aggredito gli agenti di polizia intervenuti al Pronto Soccorso di Parma il 18 febbraio. La sua aggressività ha provocato l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che sono state costrette a bloccarlo e denunciarlo. La situazione ha causato disagio tra i presenti e ha richiesto l’intervento di rinforzi. L’uomo si trovava in uno stato di alterazione quando è stato fermato.

Un uomo senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito la Polizia intervenuta per allontanarlo dopo le dimissioni Un episodio di violenza contro la Polizia di Stato si è registrato lo scorso 18 febbraio presso il Pronto Soccorso di Parma. Gli agenti dell'Polizia di Stato – Ufficio Volanti della Questura – sono intervenuti dopo la segnalazione di un soggetto molesto che rifiutava di lasciare i locali dopo essere stato dimesso. Messo in sicurezza, l'uomo è stato accompagnato in Questura e sottoposto a fotosegnalamento. Al termine delle operazioni, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

