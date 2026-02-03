Gianluca Vacchi e l’enorme villa in Sardegna | via al processo per i presunti abusi edilizi

Gianluca Vacchi dovrà rispondere in tribunale per i lavori di ampliamento della sua villa a Porto Cervo. Il processo si apre in Sardegna, dove il noto imprenditore e influencer è accusato di aver realizzato abusi edilizi. La vicenda riguarda l’ampliamento della grande proprietà a Pantogia, che avrebbe superato i permessi concessi. La data dell’udienza non è ancora stata fissata, ma intanto il caso fa parlare anche fuori dall’isola.

Bologna, 3 febbraio 2026 – Gianluca Vacchi, alla fine, comparirà davanti a un giudice sardo per i lavori di ampliamento della sua villa di Pantogia, a Porto Cervo. La villa è sotto sequestro da mesi. Il 13 marzo si celebrerà la prima udienza davanti al giudice monocratico di Tempio Pausania, Marco Contu: Vacchi viene accusato di abusi edilizi e violazione del vincolo idrogeologico. Con chi va a processo Gianluca Vacchi. La sorte dell'imprenditore, dj e influencer bolognese è stata stabilita dalla giudice Federica Lunari in udienza predibattimentale. Con Vacchi andranno a giudizio anche il progettista Giovanni Faggioli di Milano e l'impresario Giovanni Maria Filigheddu di Arzachena.

