Gianluca Vacchi deve comparire davanti al giudice di Tempio Pausania per presunti abusi edilizi. L’influencer e imprenditore bolognese è stato rinviato a giudizio per aver costruito una villa di lusso a Porto Cervo senza rispettare le norme. La vicenda arriva mentre si indaga sulla legittimità dei lavori svolti nella località di Pantogia.

L’influencer e imprenditore bolognese Gianluca Vacchi è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Tempio Pausania per presunti abusi edilizi commessi nella costruzione di una villa di lusso a Porto Cervo, in località Pantogia. Il processo è stato fissato per il 13 marzo, dopo che il giudice monocratico ha concluso l’udienza predibattimentale con la decisione di procedere. Accusato insieme a Vacchi sono il progettista milanese Giovanni Faggioli e l’impresario arzachenese Giovanni Maria Filigheddu, entrambi coinvolti nella realizzazione dell’intervento immobiliare che ha suscitato un’ampia attenzione mediatica e un’indagine approfondita da parte delle autorità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Presunti abusi edilizi a Porto Cervo, l'influencer Gianluca Vacchi a giudizio

A Porto Cervo il processo contro Gianluca Vacchi inizia il 13 marzo.

Gianluca Vacchi dovrà affrontare un processo il 13 marzo a Tempio Pausania, dove sarà ascoltato dal giudice Marco Contu.

