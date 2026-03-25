Un uomo di 53 anni deve affrontare un processo dopo essere stato accusato di aver violentato l’ex compagna di 52 anni in due diversi episodi avvenuti a bordo di un camper parcheggiato a Carasco. L’udienza preliminare è stata rinviata al 18 giugno. Le accuse riguardano presunte violenze sessuali che sarebbero avvenute all’interno del veicolo.

Contestati due episodi a settembre 2025 a Carasco e una minaccia: “Non dire niente sennò ti ammazzo”. L’imputato sostiene la consensualità dei rapporti È stata rinviata al 18 giugno l’udienza preliminare nei confronti di un uomo di 53 anni, accusato di aver violentato l’ex compagna, di 52, in due distinti episodi avvenuti all’interno di un camper parcheggiato a Carasco. L’imputato è difeso dagli avvocati Andrea Martinelli e Marzia Ceschina, mentre la persona offesa è assistita dall'avvocato Fabio La Mattina. Secondo l’accusa, i fatti contestati sono due episodi di violenza sessuale, avvenuti il 4 settembre e il 22 settembre 2025, entrambi all’interno del mezzo in cui la donna viveva in quel periodo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Presunte violenze sessuali nel camper dell’ex compagna: 53enne rischia il processo

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