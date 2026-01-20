I tribunali spagnoli non hanno giurisdizione sui fatti denunciati | Julio Iglesias chiede l’archiviazione dell’indagine aperta per presunte violenze sessuali

Julio Iglesias ha richiesto l’archiviazione dell’indagine per presunte aggressioni sessuali, sostenendo che i tribunali spagnoli non abbiano giurisdizione sui fatti denunciati. L’artista ha contestato la validità dell’indagine avviata dalla Procura dell’Audiencia Nacional di Madrid, evidenziando questioni di competenza legale. La vicenda riguarda accuse che Iglesias nega fermamente, e la sua richiesta mira a far cessare il procedimento giudiziario.

Julio Iglesias all’attacco. La star della musica mondiale ha chiesto l’archiviazione dell’indagine aperta nei suoi confronti per presunte aggressioni sessuali, sostenendo l’assenza di giurisdizione dei tribunali spagnoli e, di conseguenza, della Procura dell’Audiencia Nacional di Madrid. È quanto emerge da un atto depositato ieri, lunedì 19 gennaio, e visionato dai media spagnoli. Secondo la difesa dell’82enne cantante spagnolo, le presunte vittime avrebbero dovuto presentare denuncia nei luoghi in cui i fatti sarebbero avvenuti, ovvero nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas, dove le due ex collaboratrici affermano di aver subito abusi nel 2021 mentre lavoravano per l’artista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I tribunali spagnoli non hanno giurisdizione sui fatti denunciati”: Julio Iglesias chiede l’archiviazione dell’indagine aperta per presunte violenze sessuali Julio Iglesias chiede l'archiviazione dell'indagine per presunti abusiJulio Iglesias ha presentato una richiesta di archiviazione dell'indagine per presunti abusi sessuali, affermando che i tribunali spagnoli non abbiano giurisdizione sul caso. Julio Iglesias accusato di violenze sessuali da due donne, i leader politici spagnoli: “Non ci volteremo dall’altra parte”Julio Iglesias è stato accusato di violenze sessuali da parte di due dipendenti, in seguito a un’indagine di due anni condotta da testate giornalistiche spagnole. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. ; Julio Iglesias chiede l'archiviazione dell'indagine per presunti abusi: «Danno reputazionale grave e irreversibile»; Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali da due sue ex dipendenti: «Ci usava tutte le notti come schiave; Julio Iglesias accusato di abusi e lavoro forzato: cosa c’è davvero dietro le denunce del 2021?. “I tribunali spagnoli non hanno giurisdizione sui fatti denunciati”: Julio Iglesias chiede l’archiviazione dell’indagine aperta per presunte violenze sessuali - Il cantante contesta la giurisdizione spagnola sui presunti abusi avvenuti alle Bahamas e Repubblica Dominicana nel 2021 ... ilfattoquotidiano.it

Julio Iglesias ha chiesto l'archiviazione dell'indagine aperta nei suoi confronti per presunte aggressioni sessuali, sostenendo l'assenza di giurisdizione dei tribunali spagnoli e, di conseguenza, della Procura dell'Audiencia Nacional di Madrid. È quanto emer - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.