Botte alla compagna e violenze sessuali sulla figliastra | 35enne a processo

Un uomo di 35 anni tunisino è stato portato in giudizio con l’accusa di violenza sessuale su minore e maltrattamenti familiari. La vicenda riguarda presunte violenze commesse sulla figliastra, all’epoca circa otto anni, e rappresenta un caso di grave natura giudiziaria. Il processo si svolge presso la Corte d’Assise, dove si valutano le accuse avanzate dalla procura.

