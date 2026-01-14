Botte alla compagna e violenze sessuali sulla figliastra | 35enne a processo
Un uomo di 35 anni tunisino è stato portato in giudizio con l’accusa di violenza sessuale su minore e maltrattamenti familiari. La vicenda riguarda presunte violenze commesse sulla figliastra, all’epoca circa otto anni, e rappresenta un caso di grave natura giudiziaria. Il processo si svolge presso la Corte d’Assise, dove si valutano le accuse avanzate dalla procura.
L'accusa è pesantissima: violenza sessuale su minore e maltrattamenti familiari. Sul banco degli imputati, di fronte alla corte d'Assise, è comparso oggi un 35enne tunisino che secondo la procura avrebbe violentato la figlia della compagna - quando la bimba aveva circa 8 anni - dopo averla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
