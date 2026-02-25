Sospetta fusione tra AEB e A2A | in Tribunale a Monza la testimonianza di Tiziano Mariani

Seregno (Monza Brianza), 25 Febbraio 2026 - "Avrei dovuto portare quattro valigie di documenti per spiegare i miei esposti perché ho anche scritto non solo alla Procura di Monza e a quella della Corte dei conti, ma anche al presidente della Repubblica e a quello del Senato ". Così ha esordito oggi in aula al Tribunale di Monza Tiziano Mariani, ex capogruppo consiliare di Noi per Seregno, il primo a puntare il dito contro la fusione fra AEB e A2A ora al centro di un processo per turbativa d'asta. Fusione sospetta fra Aeb e A2A: il processo per turbativa d’asta resta a Monza Il dibattimento, che vede tra gli imputati anche il sindaco di Seregno Alberto Rossi (oggi presente davanti alla giudice Debora Vanini), è entrato nel vivo con la testimonianza di Mariani, convocato dalle pm della Procura monzese Stefania Di Tullio e Cinzia Citterio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

