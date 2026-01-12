Seregno fusione sospetta tra Aeb e A2a | il processo slitta a fine febbraio

A Seregno, il procedimento giudiziario riguardante la presunta fusione tra AEB e A2A è stato posticipato a fine febbraio. Tra gli imputati figura anche il sindaco Alberto Rossi. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza delle operazioni e sul coinvolgimento delle istituzioni locali in questa delicata fase processuale.

Seregno (Monza Brianza), 12 Gennaio 2026 - Slitta a fine febbraio l'entrata nel vivo del processo per la presunta fusione sospetta fra AEB e A2A, che tra gli imputati vede anche il sindaco di Seregno, Alberto Rossi. Ieri il dibattimento, che è a concreto rischio di prescrizione, è stato rinviato dalla giudice del Tribunale di Monza, Valentina Schivo. Aeb-A2A, dai confetti ai veleni. Un esperto per studiare gli accordi A marzo infatti si trasferirà tutto al Tribunale di Milano su sua richiesta. Schivo ha deciso di non iniziare a sentire le testimonianze, in modo che ad occuparsi dell'intera vicenda giudiziaria sia la nuova giudice che prenderà il suo posto, Debora Vanini (un nuovo ingresso da poco arrivata in servizio per la giustizia monzese). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

