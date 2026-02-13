Rione Sanità | progetto integrato per la riqualificazione e valorizzazione del quartiere napoletano

Il Comune di Napoli ha avviato un nuovo progetto di riqualificazione nel Rione Sanità, colpito dall’incuria e dal degrado. La volontà di migliorare gli spazi pubblici e le case della zona nasce dalla crescente attenzione alle condizioni di vita dei residenti. Per questo, sono stati stanziati fondi specifici e coinvolti diversi soggetti locali, tra cui associazioni e cittadini. Un esempio concreto è la sistemazione di alcune strade principali e la riapertura di spazi verdi abbandonati, in modo da rendere il quartiere più vivibile e accogliente.

Valorizzazione del Rione Sanità: Un Progetto di Riqualificazione Condiviso Iniziativa per il Rione Sanità di Napoli. Il Vicesindaco Laura Lieto ha annunicato un ambizioso progetto per la riqualificazione del Rione Sanità, che nasce da un lungo processo di concertazione con la comunità locale. Questo intervento, che rientra nel Contratto Istituzionale di Sviluppo "Napoli Centro Storico" – FSC 2014-2020, prevede investimenti per un totale di 12.200.000 euro. L'obiettivo centrale è quello di trasformare l'area Vergini-Sanità in uno scrigno di bellezza, pronto a brillare e a diventare un esempio di valorizzazione urbana.

