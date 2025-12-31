Il pulmino diventa una ' palla di fuoco' le fiamme si estendono alla vegetazione | intervento dei vigili del fuoco
Alle ore 19 di mercoledì 31 dicembre, i Vigili del Fuoco di Cesena sono intervenuti in via Tessello per un incendio che ha coinvolto un pulmino, con le fiamme che si sono estese alla vegetazione circostante. L’intervento ha permesso di circoscrivere il rogo e di evitare rischi maggiori alla sicurezza pubblica e all’ambiente. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.
Alle ore 19 di questa sera, mercoledì 31 dicembre, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta in via Tessello, nel comune di Cesena, per l'incendio di un pulmino. All'arrivo sul posto, le fiamme avevano già avvolto il veicolo e si erano estese alla vegetazione circostante. Il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
