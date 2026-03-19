Nella sera del 19 marzo 2026, viene condivisa una preghiera dedicata a San Giuseppe, con l’invito a chiedere la sua intercessione. La preghiera invita a affidare ogni preoccupazione a Dio, con l’obiettivo di trovare pace interiore e sentirsi avvolti dal Suo amore infinito. È rivolta a chi desidera connettersi con la dimensione spirituale alla fine della giornata.

Affida ogni affanno a Dio con questa preghiera della sera. Ritrova la pace del cuore e lasciati abbracciare dal Suo amore infinito. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. O Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di san Giuseppe, per sua intercessione concedi alla Tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell’opera di salvezza. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 19 Marzo 2026: “San Giuseppe intercedi per me”

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