Preghiera del mattino 5 Marzo 2026 | Donami uno sguardo di fede

Il 5 marzo 2026, nel giorno in cui si invita a rivolgere una preghiera mattutina, si ricorda che il giovedì è dedicato al silenzio e all’incontro con Gesù Eucaristia. In questa occasione, si invita a pregare insieme al Signore chiedendo uno sguardo di fede, concentrandosi sulla preghiera del mattino come momento di riflessione e di connessione spirituale.

Il giovedì è il tempo del silenzio e dell'incontro con Gesù Eucaristia: rivolgiamo insieme al Signore questa preghiera del mattino. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant'Ignazio di Loyola). Chiediamo l'intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo viverlo in grazia. Tu sei la nostra speranza, Signore, noi Ti ringraziamo per il Tuo immenso amore. Tu, che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre, rinnova gli uomini e le cose con la forza del Tuo Spirito. Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede perché possiamo contemplare sempre le Tue meraviglie.