Cremona precipita dalla piattaforma | morto operaio di 55 anni

Un operaio di 55 anni è morto oggi pomeriggio a Cremona dopo essere caduto da una piattaforma in corso Vittorio Emanuele II. La causa dell'incidente sembra essere stata una perdita di equilibrio durante le operazioni di manutenzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Cremona – Ancora un morto sul lavoro in provincia di Cremona. Oggi intorno alle 14.30 in corso Vittorio Emanuele II si è consumata un’altra tragedia. Un operaio dipendente di una ditta edile bergamasca, Catalin Moise Robu, è morto precipitando da una piattaforma posta a una decina di metri d’altezza, sulla quale si era sistemato per andare a controllare il tetto di un caseggiato. A quell’ora l’operaio, 55 anni, residente in provincia di Bergamo, è salito su una piattaforma mobile per raggiungere il tetto di un caseggiato dove la ditta era stata chiamata per rimediare a una infiltrazione d’acqua piovana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona, precipita dalla piattaforma: morto operaio di 55 anni Cade da un ponteggio a 10 metri d’altezza nel centro di Cremona: morto operaio edile di 55 anni Un operaio di 55 anni è morto a Cremona dopo essere caduto da un ponteggio mobile situato nel centro della città. Ex Ilva, precipita dall’impianto, morto operaio Un incidente sul lavoro presso gli impianti di Acciaierie d’Italia a Taranto ha causato la morte di un operaio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Incidente sul lavoro in centro a Cremona: muratore bergamasco precipita da dieci metri e muore - facebook.com facebook