Precipita col paracadute 51enne muore nel sud della Sardegna

Un uomo di 51 anni ha perso il controllo del paracadute durante l’atterraggio e è caduto al suolo, morendo sul colpo. L’incidente è avvenuto nel sud della Sardegna. La vittima proveniva da Cremona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e i soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.

Ha perso il controllo del paracadute in fase d’atterraggio ed è precipitato al suolo, morendo. La vittima è un 51enne di Cremona. La tragedia è avvenuta a Serdiana, nel sud Sardegna, al campo volo in località Is Paulis. Il paracadutista, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era arrivato questa mattina al campo in compagnia di alcuni amici per dedicarsi alla sua passione sportiva. Era un paracadutista esperto con all’attivo centinaia di lanci. Il 51enne si era lanciato da un’altitudine di circa quattromila metri. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Precipita col paracadute, 51enne muore nel sud della Sardegna Articoli correlati Aereo militare precipita nel sud della Colombia, almeno 66 mortiIl 23 marzo le autorità colombiane hanno annunciato che un aereo militare con 125 persone a bordo è precipitato nel sudovest della Colombia, causando... Auto precipita nel vuoto, muore il conducente. forse un malore all’origine della disgraziaTragico incidente stradale questa mattina intorno alle 11:30 ad Agropoli, in via Giovan Battista Vico.