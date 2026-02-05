Auto precipita nel vuoto muore il conducente forse un malore all’origine della disgrazia

Questa mattina ad Agropoli, intorno alle 11:30, un’auto è precipitata nel vuoto in via Giovan Battista Vico. Il conducente, un uomo, è morto sul colpo. Le prime ipotesi indicano che potrebbe aver accusato un malore prima dello schianto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragico incidente stradale questa mattina intorno alle 11:30 ad Agropoli, in via Giovan Battista Vico. Un'autovettura con a bordo 2 persone, per cause da accertare, è finita fuori strada terminando la sua corsa sulla strada sottostante ed investendo un'altra auto parcheggiata. L'autista, un uomo origonario di Montecorice di 84 anni, è deceduto sul colpo mentre la donna che l'accompagnava, di cui non si conoscono ancora le generalità, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco di Agropoli che hanno dovuto estrarre dalle lamiere i due malcapitati e affidarli ai sanitari sul posto.

