Il 23 marzo le autorità colombiane hanno annunciato che un aereo militare con 125 persone a bordo è precipitato nel sudovest della Colombia, causando almeno 66 morti e decine di feriti. L’aereo, un Hercules C-130, si è schiantato per motivi ancora sconosciuti intorno alle 10 del mattino, poco dopo il decollo da Puerto Leguízamo, nel dipartimento meridionale di Putumayo, vicino al confine con l’Ecuador. L’incidente ha causato la morte di almeno 58 soldati, sei membri dell’aeronautica militare e due poliziotti, secondo l’ultimo bilancio fornito dalle forze armate colombiane. Il capo dell’aeronautica militare, il generale Carlos Fernando Silva Rueda, aveva dichiarato in precedenza che 114 militari e undici membri dell’equipaggio erano a bordo dell’aereo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Aereo militare precipita nel sud della Colombia, almeno 66 morti

Articoli correlati

Incidente in Colombia, aereo militare precipita: il bilancio sale ad almeno 66 mortiE’ salito ad almeno 66 morti e decine di feriti il bilancio dello schianto di un aereo militare colombiano con a bordo 125 tra soldati e membri...

Precipita un aereo militare in Colombia: 66 morti. Sconosciute le cause dello schiantoUn aereo militare dell’Aeronautica militare colombiana è precipitato nei pressi di Puerto Leguízamo, nel dipartimento amazzonico del Putumayo, in...

Aereo militare precipita in Colombia: 66 morti

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aereo militare

Temi più discussi: Colombia, precipita aereo con oltre 100 militari a bordo: 66 morti e decine di feriti; Aereo militare precipita in Colombia, 8 morti e oltre 80 feriti; Disastro aereo in Colombia, 80 soldati morti dopo schianto di un Hercules; Colombia, aereo militare caduto: sono almeno 66 le vittime.

Aereo militare precipita nel sud della Colombia, almeno 66 mortiIl 23 marzo le autorità colombiane hanno annunciato che un aereo militare con 125 persone a bordo è precipitato nel sudovest della Colombia, causando almeno 66 morti e decine di feriti Leggi ... internazionale.it

Colombia, precipita un aereo militare con 125 persone a bordoUn aereo militare da trasporto Hercules C-130 è precipitato poco dopo il decollo nel sud-ovest della Colombia, nel dipartimento amazzonico di Putumayo. Il bilancio è di 66 morti ... ilgiornale.it

Colombia, precipita aereo militare: sale a 66 il bilancio delle vittime x.com

Precipita aereo militare Herclues C-130 carico di soldati: oltre 60 morti – Video Dalle prime verifiche pare addirittura che il velivolo avesse 40 anni di attività alle spalle facebook