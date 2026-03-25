Precenicco va in onda sulla Rai con Linea Verde

Sabato 28 marzo alle 11.25 verrà trasmessa su Rai 1 una puntata speciale di “Linea Verde Illumina - Sport e Salute”. La trasmissione è realizzata in collaborazione con Sport e Salute e il Ministero del Turismo. La puntata si concentrerà sulla promozione della cultura sportiva e del turismo, con un focus sulla zona di Precenicco.

Una trasmissione televisiva può sempre diventare un evento. Sabato 28 marzo alle 11.25 andrà in onda una puntata speciale di “Linea Verde Illumina - Sport e Salute”, programma televisivo di Rai 1 nato in collaborazione con Sport e Salute e il Ministero del Turismo per promuovere la cultura del movimento, la riqualificazione urbana e la valorizzazione del territorio italiano. La Rai parlerà del nostro territorio accompagnata da Manuela Di Centa, la famosa sciatrice di qualche anno fa. Il comune di Precenicco sarà al centro della trasmissione, avendo partecipato al bando nazionale “Bici in comune” promosso dal Ministero dello Sport e dei Giovani. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Precenicco va in onda sulla Rai con Linea Verde Articoli correlati Leggi anche: La città protagonista di Linea Verde su Rai Uno. Focus sul legame con l’arte contemporanea Rai, Linea Verde Discovery alla scoperta delle dune di PassoscuroFiumicino, 31 gennaio 2026 – Federico Quaranta andrà alla scoperta del litorale romano, partendo dall’area dunale protetta di Passoscuro – un tratto...