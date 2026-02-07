La città protagonista di Linea Verde su Rai Uno Focus sul legame con l’arte contemporanea

Foligno torna protagonista su Rai Uno con una puntata di Linea Verde Italia. Oggi la trasmissione mette sotto i riflettori il legame tra la città e l’arte contemporanea. Si parla di Palazzo Trinci e dell’ex chiesa della Santissima Trinità in Annunziata, con in mostra la calamita cosmica di Gino De Dominicis. La puntata, andata in onda alle 12.25, ha fatto tappa in Umbria, dedicando spazio anche a Spoleto. Le due città umbre, lo scorso anno, hanno cercato di ottenere il titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea

FOLIGNO L’arte contemporanea e Foligno su Linea Verde Italia. Oggi alle 12.25, Palazzo Trinci e l’ex chiesa della Santissima Trinità in Annunziata, con la calamita cosmica di Gino De Dominicis, saranno al centro della puntata della trasmissione di Rai 1 che ha fatto tappa in Umbria ponendo l’attenzione, tra l’altro, sulle città di Foligno e Spoleto, che sono giunte finaliste lo scorso anno alla candidatura congiunta delle città umbre a Capitale italiana dell’arte contemporanea. Nel corso della puntata Italo Tomassoni, direttore artistico del Ciac (Centro italiano di arte contemporanea) ha ricordato, nel tempo, gli elementi caratterizzanti dell’arte contemporanea a Foligno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

