Rai Linea Verde Discovery alla scoperta delle dune di Passoscuro

Federico Quaranta si prepara a esplorare il litorale di Passoscuro, un angolo di costa ancora selvaggio e protetto. Nell’ultima puntata di “Linea Verde Discovery” andrà in onda sabato 31 gennaio alle 12, mostrerà le dune e il paesaggio naturale che resistono all’urbanizzazione. Una visita che rivela un patrimonio naturale ancora integro, lontano dal cemento e dai grandi insediamenti.

Fiumicino, 31 gennaio 2026 – Federico Quaranta andrà alla scoperta del litorale romano, partendo dall'area dunale protetta di Passoscuro – un tratto di costa sfuggito all'antropizzazione e tutelato per il suo immenso valore naturalistico – nell'ultima puntata di " Linea Verde Discovery " – " Racconti di Provincia ", la miniserie dedicata alla Provincia di Roma, in onda sabato 31 gennaio alle 12.00 su Rai 1. Nel viaggio alla scoperta di luoghi meravigliosi e delle storie di chi li abita e di chi li ha scelti per fare impresa scommettendo sulle eccellenze e sulle tradizioni locali, Federico si sposterà poi a Fiumicino per raccontare la storia di quattro ragazzi che, recuperando una vecchia azienda agricola, hanno iniziato a produrre birra artigianale con risultati sorprendenti.

