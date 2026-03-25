Nella giornata di oggi, un uomo di 32 anni, cittadino cinese e irregolare in Italia, è stato arrestato su disposizione della Procura di Prato. L’accusa riguarda la detenzione di armi clandestine. L’indagato è anche coinvolto in un procedimento per tentato omicidio. L’operazione è stata condotta dalla polizia locale, che ha eseguito l’arresto in seguito a un’indagine in corso.

PRATO – Su richiesta della Procura di Prato è stato arrestato un cittadino cinese di 32 anni, irregolare sul territorio nazionale. Secondo l’accusa l’uomo è gravemente indiziato di reati legati alla detenzione di armi clandestine e risulta ricercato anche per un tentato omicidio e una rapina avvenuti nell’aprile 2025. L’operazione è scattata dopo un lungo pedinamento della squadra mobile, che ha portato al blitz in un’abitazione dove sono state sequestrate tre armi clandestine perfettamente funzionanti. Tra queste, una pistola modificata con ogiva a croce, una penna-arma pronta a sparare e un’arma artigianale ricavata da un tubo metallico. Secondo gli inquirenti, l’appartamento potrebbe essere stato utilizzato come laboratorio per la produzione di armi illegali. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: arrestato un 32enne, con l’accusa di detenzione di armi clandestine. Indagato anche per tentato omicidio

Articoli correlati

Tentato omicidio a Pontecagnano: fermato un uomo, trovate armi clandestine e drogaI Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Salerno, nei confronti di un...

Un intero arsenale trovato in una casa a Salerno, un arresto per ricettazione e detenzione di armi clandestineUn arresto e numerosi sequestri, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Salerno, dove un uomo con precedenti per...

Altri aggiornamenti su Prato arrestato un 32enne con l'accusa...

Temi più discussi: Commercio di armi, arrestato un 32enne: era un punto di riferimento per la comunità cinese; Aggressione a CasaPound, il Centro Sociale Pedro: Per noi a Padova non c'è libertà; Lite all’interno di un bar: arrestato un 32enne per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Tentò un omicidio un anno fa, arrestato 32enne a PratoUn 32enne di origini cinesi e irregolare in Italia è in carcere a Prato, è stato arrestato per tentato omicidio, per rapina e per armi clandestine: è ... gonews.it

Commercio di armi, arrestato un 32enne: era un punto di riferimento per la comunità cineseCustodia cautelare in carcere per un cittadino cinese di 32 anni, accusato di plurimi delitti di detenzione di armi clandestine atte all'impiego e da tempo ricercato a seguito del tentato omicidio e d ... 055firenze.it

Al Centro Pecci in navetta, torna la "Night Bus" da Firenze a Prato x.com

Alessandro Di Battista. . L’arroganza e le bugie di Meloni e del Governo punite dai cittadini I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI • Venerdì 27 marzo alle 21.00 sarò a PRATO al teatro IL GARIBALDI con il mio monologo “Scomode verità. Dalla guerra in Ucrai - facebook.com facebook