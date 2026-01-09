Tentato omicidio a Pontecagnano | fermato un uomo trovate armi clandestine e droga

I Carabinieri di Battipaglia hanno fermato un uomo, su ordine della Procura di Salerno, in relazione a un tentato omicidio avvenuto a Pontecagnano Faiano il 9 dicembre. Durante le operazioni sono state trovate armi clandestine e droga. L’indagato è ora sotto indagine, mentre le forze dell’ordine proseguono le attività per chiarire i dettagli dell’accaduto.

I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Salerno, nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di un tentato omicidio avvenuto a Pontecagnano Faiano lo scorso 9 dicembre. Pontecagnano: fermato per tentato omicidio viene trovato con pistole e hashish. Arrestato - Lo scorso mercoledì a Pontecagnano Faiano i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno, nei confronti ...

Pontecagnano, malvivente arrestato per tentato omicidio - Malvivente arrestato a Pontecagnano per tentato omicidio, detenzione illegale e porto abusivo di armi da fuoco. msn.com

Pontecagnano, tentato omicidio e detenzione di armi e droga: uomo nei guai - Il 7 gennaio, a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno, nei confronti di ... infocilento.it

