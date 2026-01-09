Tentato omicidio a Pontecagnano | fermato un uomo trovate armi clandestine e droga

I Carabinieri di Battipaglia hanno fermato un uomo, su ordine della Procura di Salerno, in relazione a un tentato omicidio avvenuto a Pontecagnano Faiano il 9 dicembre. Durante le operazioni sono state trovate armi clandestine e droga. L’indagato è ora sotto indagine, mentre le forze dell’ordine proseguono le attività per chiarire i dettagli dell’accaduto.

I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Salerno, nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di un tentato omicidio avvenuto a Pontecagnano Faiano lo scorso 9 dicembre.

