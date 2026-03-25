Nel porto di Pozzuoli, nella tarda mattinata di oggi, un incidente ha coinvolto due operai di una ditta privata impegnati nei lavori sul pontone galleggiante. Una catena si è rotta da una gru, colpendo i lavoratori e causando loro ferite. Uno dei due operai si trova in condizioni gravi, mentre l’altro ha riportato ferite meno serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Grave incidente al porto di Pozzuoli. Nella tarda mattinata di oggi una catena si è spezzata da una gru finendo addosso a due operai di una ditta privata impegnati negli ultimi lavori al pontone galleggiante. Ad avere la peggio è stato un 39enne che versa in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Ferito anche un altro collega che si trovava sul pontone insieme a lui. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, Polizia e Capitaneria di Porto. Si va verso il sequestro della struttura che venerdì doveva essere inaugurata dal Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pozzuoli, incidente al pontone galleggiante: due feriti, uno è grave

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