Incidente fra due auto e una minicar in via Messina Marine sei feriti | uno è grave

Un incidente si è verificato ieri sera in via Messina Marine, lungo la Statale 113 tra Acqua dei Corsari e Ficarazzi. Coinvolte due auto e una minicar, con un bilancio di sei feriti, di cui uno in condizioni gravi. La presenza delle forze dell'ordine e i soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto per gestire la situazione.

Un grave incidente si è verificato ieri attorno alle 20 in via Messina Marine, nel tratto di Statale 113 che da Acqua dei Corsari conduce fino a Ficarazzi. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto e una microcar. Sei le persone ferite, tutte trasferite in diversi ospedali, uno di loro.

