Posizioni economiche ATA prova suppletiva il 23 aprile AVVISO calendario

Il Ministero ha pubblicato un avviso con protocollo n. 7392 il 24 marzo 2026 riguardante la prova suppletiva per le posizioni economiche del personale ATA. La prova è fissata per il 23 aprile e si riferisce alla procedura di selezione finalizzata alla valorizzazione professionale, prevista dal decreto ministeriale del 12 luglio 2024, numero non specificato.