Posizioni economiche ATA prova suppletiva il 23 aprile AVVISO calendario
Il Ministero ha pubblicato un avviso con protocollo n. 7392 il 24 marzo 2026 riguardante la prova suppletiva per le posizioni economiche del personale ATA. La prova è fissata per il 23 aprile e si riferisce alla procedura di selezione finalizzata alla valorizzazione professionale, prevista dal decreto ministeriale del 12 luglio 2024, numero non specificato.
Il Ministero ha pubblicato l’avviso prot. n. 7392 del 24 marzo 2026 relativo alla prova suppletiva della procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale ATA, prevista dal decreto ministeriale 12 luglio 2024, n. 140. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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