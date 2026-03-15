Posizioni economiche ATA | suppletive graduatorie posti disponibili LO SPECIALE
Dopo la conclusione delle prove finali per l’assegnazione delle posizioni economiche, il personale ATA attende l’uscita delle graduatorie. Sono state completate le verifiche e le valutazioni, mentre i posti disponibili e le graduatorie suppletive sono ancora da pubblicare. La situazione riguarda le diverse posizioni economiche e le relative assegnazioni per il personale amministrativo e tecnico.
Concluse le prove finali per l’assegnazione delle posizioni economiche, il personale è in attesa delle graduatorie. L'articolo Posizioni economiche ATA: suppletive, graduatorie, posti disponibili LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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