Posizioni economiche ATA | suppletive graduatorie posti disponibili LO SPECIALE

Dopo la conclusione delle prove finali per l’assegnazione delle posizioni economiche, il personale ATA attende l’uscita delle graduatorie. Sono state completate le verifiche e le valutazioni, mentre i posti disponibili e le graduatorie suppletive sono ancora da pubblicare. La situazione riguarda le diverse posizioni economiche e le relative assegnazioni per il personale amministrativo e tecnico.