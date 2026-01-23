Il corriere smarrisce il pacco annullata la posa delle pietre d' inciampo

A Sesto San Giovanni, alle porte di Monza, il corriere ha smarrito il pacco contenente le pietre di inciampo destinate alla cerimonia del Giorno della Memoria. Di conseguenza, l’evento commemorativo è stato annullato. Questa vicenda evidenzia le difficoltà logistiche che possono influenzare iniziative di importanza civile e memoria collettiva.

Il corriere smarrisce le pietre di inciampo e la cerimonia del Giorno della Memoria non si farà. Singolare accadimento a Sesto San Giovanni alle porte di Monza. Come denunciato dalla sezione Sesto San Giovanni-Monza dell'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned) il corriere che avrebbe dovuto portare le pietre di inciampo, le avrebbe smarrite facendo saltare le celebrazioni in vista. “Al momento del pacco disperso non si hanno tracce e quindi non è possibile sapere se e quando sarà ritrovato e consegnato” fanno sapere all'Ansa dalla segreteria dell'associazione.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Liliana Segre alla posa delle pietre d'inciampo per la famiglia Morais: “Li ricordo tutti. Avevamo solo la colpa di essere nati”Il 22 gennaio 2026, a Milano, Liliana Segre ha partecipato alla posa delle pietre d'inciampo in memoria della famiglia Morais.

