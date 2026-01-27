Cerimonia di posa delle Pietre d’inciampo 2026 nel Comune di Parma

In occasione del Giorno della Memoria 2026, si è svolta a Parma la cerimonia di posa di quattro Pietre d’inciampo, commemorando l’Olocausto e ricordando le vittime della Shoah. L’evento si è tenuto in diversi punti della città, in ricordo dell’importanza della memoria storica e della riflessione collettiva.

In occasione del Giorno della Memoria 2026, a ottantuno anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, si è svolta questa mattina, in vari luoghi della città, la cerimonia di posa di quattro nuove Pietre d'inciampo. Promossa dal Comune di Parma - Settore Cittadinanza Attiva

