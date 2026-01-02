Paura su nave con passeggeri al porto di Civitavecchia urtata la banchina durante una manovra
Al porto di Civitavecchia, una nave di linea ha urtato la banchina durante le operazioni di ormeggio. L’incidente ha causato momenti di preoccupazione tra i passeggeri, che sono stati successivamente trasferiti su un’altra imbarcazione. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le autorità portuali per accertare le cause dell’accaduto e garantire la sicurezza di tutti.
