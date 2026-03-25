Porto Antico scatta la mobilitazione contro le mega navi | Il Molo Clementino resti alla città

A pochi giorni dalla scadenza del 4 aprile, termine ultimo per presentare le osservazioni al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si intensifica la mobilitazione contro le navi di grandi dimensioni nel Porto Antico. Il Comitato Porto-Città e la Piattaforma Ancona – Porto hanno avviato iniziative per chiedere che il Molo Clementino rimanga di proprietà della città. La questione riguarda il futuro dell’area portuale e la gestione delle grandi navi in questa zona.

ANCONA – La battaglia per il futuro del Porto Anticoentra nella sua fase più calda. A pochi giorni dalla scadenza del 4 aprile, termine ultimo per presentare le osservazioni al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), il Comitato Porto-Città e la Piattaforma Ancona – Porto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Porto Antico, scatta la mobilitazione contro le mega navi: «Il Molo Clementino resti alla città» Articoli correlati Flash mob contro il banchinamento del Molo Clementino: cambiano giorno e orario, ma non lo spirito dell'iniziativaI due soggetti organizzatori, Comitato Porto-Città e Piattaforma Ancona – Porto Ambiente Salute Lavoro, hanno tenuto una conferenza stampa per... Banchinamento del Molo Clementino, sì o no? Meno di 105 giorni alla verità: torna a farsi sentire il fronte dei contrariLa prima approvazione del documento che l'Adsp ha inviato anni fa al ministero dell'Ambiente ha rimesso la questione al centro del dibattito politico... Una raccolta di contenuti su Porto Antico Argomenti discussi: Genova cocaina tra i divani e telecamere non dichiarate scatta il blitz di polizia e guardia di finanza in un club privato. Brucia il tetto dei Magazzini del cotone al Porto Antico. La folla in fuga da cinema e ristorantiGli allarmi e i sensori antincendio funzionano a dovere e iniziano a suonare. La gente intuisce il pericolo e fugge velocemente, liberando l’area interessata all’incendio. Racconta Dario, padre di due ... ilsecoloxix.it Porto Antico EstateSpettacolo: gli eventi fino al 3 agostoPorto Antico EstateSpettacolo 2025 si avvia alla chiusura della prima parte del cartellone con gli otto appuntamenti in programma dal 31 luglio al 3 agosto all’Axpo Arena de Mare e in Piazza delle ... rockol.it