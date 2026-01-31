Salvitelle 480 abitanti molti over 65 costretti a fare la spesa altrove Ma qualcosa sta cambiando

A Salvitelle, un tempo aveva negozi di alimentari aperti, ora ne resta solo uno. Da quattro mesi, anche quello ha chiuso i battenti. La comunità di 480 abitanti, molti anziani, deve andare a fare la spesa in paesi vicini. La situazione si fa sempre più difficile per le persone che vivono nel paese, che si ritrovano senza negozi di vicinato. La speranza è che qualcosa cambi presto per evitare che il paese perda anche l’ultimo punto vendita.

Le saracinesche dell'ultimo negozio di alimentari rimasto aperto a Salvitelle sono abbassate da quattro mesi, segnando un'ulteriore fase di declino per questo piccolo comune salernitano. Al momento, la vita commerciale del paese può contare solo su un emporio, una farmacia e un bar, frequentati da un massimo di dieci clienti al giorno. Questa situazione rispecchia un problema più ampio che coinvolge molte aree marginali in Italia, dove la desertificazione commerciale è diventata una realtà preoccupante. Salvitelle, situato ai confini con la Basilicata, conta circa 480 abitanti, la maggior parte dei quali ha più di 65 anni.

