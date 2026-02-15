Cisl Ust metropolitana Francesco Candia eletto terzo segretario dal consiglio generale

Francesco Candia è stato eletto terzo segretario della Cisl Ust metropolitana di Reggio Calabria, dopo che il consiglio generale ha approvato la sua nomina all’unanimità. La decisione si è resa necessaria in seguito alla volontà di rafforzare la rappresentanza sindacale e migliorare i servizi ai lavoratori. Durante la riunione, i membri hanno discusso anche di nuove strategie per sostenere le imprese locali e tutelare i diritti dei dipendenti.

I lavori dell'organismo hanno discusso le problematiche emergenti dal territorio metropolitano e tracciato l'azione che il sindacato intende svolgere, indicando gli obiettivi prioritari da perseguire Si sono conclusi, in totale condivisione di percorsi e obiettivi, i lavori del consiglio generale della Unione Sindacale Territoriale (Ust) di Cisl città metropolitana di Reggio Calabria. Nell'occasione c'è stato un riassetto della segreteria. In sostituzione dell'uscente Giuseppe Rubino, diversamente impegnato in categoria, il consiglio generale ha eletto, con formale votazione segreta, al ruolo di terzo segretario (che si affianca alla segretaria generale Nausica Sbarra e all'altro componente Pietro Pino) Francesco Candia, già responsabile zonale del patronato Inas della Cisl.