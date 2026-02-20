Ponte sullo Stretto Salvini | Realizzarlo entro la fine del mandato

Matteo Salvini ha annunciato l’intenzione di completare il ponte sullo Stretto entro la fine del mandato, puntando a portare avanti un’opera considerata prioritaria. Il ministro ha spiegato che i lavori partiranno già quest’anno, con l’obiettivo di concluderli nei prossimi quattro anni. Il progetto, che prevede il collegamento tra Reggio Calabria e Messina, rappresenta una sfida importante per le infrastrutture italiane. La sua realizzazione potrebbe cambiare il traffico tra le due sponde.

Il ministro delle Infrastrutture: "L'obiettivo è essere il primo ministro della storia repubblicana che unirà Reggio Calabria e Messina, posando la prima pietra di un ponte che i calabresi, siciliani e italiani meritano" Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ribadito ancora una volta, il suo impegno a realizzare un progetto simbolico e strategico: “il ponte che collegherà Reggio Calabria e Messina”. A riportarlo l'Ansa.“Il mio obiettivo è di arrivare a fine mandato essendo il primo ministro della storia repubblicana che, da segretario della Lega, unirà Reggio Calabria e Messina, posando la prima pietra di un ponte che l’Italia merita, che calabresi, siciliani e italiani meritano”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

