Ponte sullo Stretto Salvini | Realizzarlo entro la fine del mandato
Matteo Salvini ha annunciato l’intenzione di completare il ponte sullo Stretto entro la fine del mandato, puntando a portare avanti un’opera considerata prioritaria. Il ministro ha spiegato che i lavori partiranno già quest’anno, con l’obiettivo di concluderli nei prossimi quattro anni. Il progetto, che prevede il collegamento tra Reggio Calabria e Messina, rappresenta una sfida importante per le infrastrutture italiane. La sua realizzazione potrebbe cambiare il traffico tra le due sponde.
Il ministro delle Infrastrutture: "L'obiettivo è essere il primo ministro della storia repubblicana che unirà Reggio Calabria e Messina, posando la prima pietra di un ponte che i calabresi, siciliani e italiani meritano" Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ribadito ancora una volta, il suo impegno a realizzare un progetto simbolico e strategico: “il ponte che collegherà Reggio Calabria e Messina”. A riportarlo l'Ansa.“Il mio obiettivo è di arrivare a fine mandato essendo il primo ministro della storia repubblicana che, da segretario della Lega, unirà Reggio Calabria e Messina, posando la prima pietra di un ponte che l’Italia merita, che calabresi, siciliani e italiani meritano”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Ponte sullo Stretto, Salvini: "Sono un testone, lo faremo ed entro fine mandato gli operai saranno al lavoro"
Leggi anche: Ponte sullo Stretto, Salvini spinge per avvio lavori entro 2026: “Io sono pronto anche per domani, credo sia solo questione di mesi”
Ponte sullo Stretto, Salvini: Tranquilli, risponderemo alla Corte dei Conti
Argomenti discussi: Salvini rilancia sul Ponte sullo Stretto: Lavori entro la legislatura, ci sarò a Messina; Ponte sullo Stretto, Salvini: Entro fine legislatura la prima pietra. Il 28 marzo a Messina la Lega sc; Ponte sullo Stretto, Salvini: ‘Non ci fermiamo. Lavori entro la legislatura? Lo spero’; Il nuovo piano del governo per il Ponte sullo Stretto, quando iniziano i lavori: la tabella di marcia.
Salvini rilancia il Ponte sullo Stretto: Voglio posare la prima pietra da premierIl ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rilancia l’obiettivo del Ponte sullo Stretto e fissa un traguardo politico preciso: arrivare a fine mandato da presidente del Consigli ... reggiotv.it
Ponte sullo Stretto, Salvini: La Lega alla manifestazione del 28 marzo per il Sì. E io ci saròLa Lega parteciperà all’evento del 28 marzo a Messina promosso da tante associazioni e dalla società civile per dire Sì ... 98zero.com
Lo Stretto di Messina è “tutt’altro che stabile”: lo studio di INGV e CNR aggiorna il quadro sismico dell’area. Il ricercatore Mario Tozzi invita a rivedere la parte geofisica del progetto del Ponte Per saperne di più, vai su automoto.it: https://www.automoto.it/new - facebook.com facebook
Salvini, 'ponte Stretto non si ferma e io sarò in piazza a Messina'. Manifestazione in programma il 28 marzo #ANSA x.com