Ponte Corleone scattano le chiusure notturne verso Catania per il collaudo dei lavori

Nella notte tra il 10 e l’11 marzo, la carreggiata in direzione Catania di viale Regione, nel tratto del Ponte Corleone, sarà chiusa al traffico. La misura è stata decisa dall’ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune per eseguire i collaudi sui lavori in corso. La chiusura riguarda la tratta in corrispondenza del ponte e sarà attiva durante le ore notturne.

L'ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune ha emanato l'ordinanza con la quale viene disposta la chiusura della carreggiata in direzione Catania di viale Regione in corrispondenza del Ponte Corleone durante la notte tra il 10 e l'11 marzo. Il provvedimento è necessario per consentire il collaudo dei lavori di risanamento strutturale effettuati sul ponte. Nel dettaglio, il traffico subirà modifiche nel tratto compreso tra lo svincolo per la Strada Statale 624 Palermo-Sciacca-via Ernesto Basile e il ponte Corleone. Il traffico veicolare sarà regolato tramite segnaletica temporanea e dalla presenza di movieri. Inoltre è previsto il supporto di due unità della polizia municipale per eventuali deviazioni e per garantire la sicurezza durante le operazioni.