Ponte Ciucci si sbilancia | Entro l' estate la fase realizzativa

Pietro Ciucci si sbilancia e dice che entro l’estate i lavori del Ponte potrebbero partire. A differenza del ministro Salvini, che finora ha evitato di fissare una data precisa, Ciucci sembra più sicuro e anticipa che a breve inizieranno le operazioni di costruzione. La sua previsione arriva dopo settimane di incertezze e discussioni sulle tempistiche del progetto.

