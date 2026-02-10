Ponte Ciucci si sbilancia | Entro l' estate la fase realizzativa

Da messinatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pietro Ciucci si sbilancia e dice che entro l’estate i lavori del Ponte potrebbero partire. A differenza del ministro Salvini, che finora ha evitato di fissare una data precisa, Ciucci sembra più sicuro e anticipa che a breve inizieranno le operazioni di costruzione. La sua previsione arriva dopo settimane di incertezze e discussioni sulle tempistiche del progetto.

Questa volta Pietro Ciucci si sbilancia ed entro l'estate prevede di far partire i lavori del Ponte. Il numero uno della Stretto di Messina, al contrario del ministro Matteo Salvini, finora è sempre stato prudente nell'annunciare la data in cui si apriranno i cantieri. Ma questa volta, in attesa.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Stretto di Messina

Ponte sullo Stretto bloccato, l’ad Ciucci: “Tutte le norme rispettate, entro marzo inizieranno i lavori”

Ponte sul Marano, la sindaca Angelini: "Ora basta fake news, entro inizio estate sarà transitabile"

La sindaca Angelini rompe il silenzio e mette fine alle polemiche sul ponte sul Marano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Stretto di Messina

ponte ciucci si sbilanciaPonte sullo Stretto, saltano i paletti ai controlli della Corte dei contiIl governo recepisce i rilievi del Quirinale e riscrive il decreto. Salta anche la nomina di Ciucci a commissario straordinario del collegamento stabile tra ... repubblica.it

Decreto Ponte, Mattarella blocca Salvini su Corte dei Conti e Ciucci commissarioNessuna limitazione dei controlli della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto di Messina. Nessun commissario di governo per accelerare le procedure per la ... huffingtonpost.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.