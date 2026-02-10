Ponte Ciucci si sbilancia | Entro l' estate la fase realizzativa
Pietro Ciucci si sbilancia e dice che entro l’estate i lavori del Ponte potrebbero partire. A differenza del ministro Salvini, che finora ha evitato di fissare una data precisa, Ciucci sembra più sicuro e anticipa che a breve inizieranno le operazioni di costruzione. La sua previsione arriva dopo settimane di incertezze e discussioni sulle tempistiche del progetto.
Questa volta Pietro Ciucci si sbilancia ed entro l'estate prevede di far partire i lavori del Ponte. Il numero uno della Stretto di Messina, al contrario del ministro Matteo Salvini, finora è sempre stato prudente nell'annunciare la data in cui si apriranno i cantieri. Ma questa volta, in attesa.🔗 Leggi su Messinatoday.it
