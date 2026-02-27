A Villa Ceci si sta procedendo con lo sgombero di un accampamento abusivo, su ordine della sindaca. La proprietà del terreno ha presentato ripetutamente denunce ai carabinieri da oltre un anno, chiedendo di rimuovere le persone che si sono insediate senza autorizzazione. L’operazione è finalizzata a ripristinare la legalità e a riprendere il controllo dell’area occupata.

A Villa Ceci c’è un accampamento abusivo e la sindaca Serena Arrighi ordina lo sgombero immediato. È dallo scorso anno che la proprietà del terreno occupato abusivamente fa denuncia ai carabinieri per far sgomberare l’area. Anche nel 2025 era stato ordinato lo sgombero coatto, ma poi non se n’era fatto nulla. Una situazione analoga ai manufatti abusivi riscontrati nel campo nomadi del Lavello e mai fatti demolire, nonostante l’ordinanza. E così per Villa Ceci il Comune ci riprova con l’ennesima ordinanza. Esposti e denunce sono state presentati dal presidente del consiglio di amministrazione di un’azienda di via Argine Destro, proprietaria del terreno dove è nato l’accampamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sgombero a Villa Ceci. Ordinanza per demolire un accampamento abusivo

