Polizia locale in un mese 47 patenti ritirate e riscontrate oltre mille violazioni per superamento dei limiti di velocità

Nel mese di febbraio, la Polizia Locale di Parma ha ritirato 47 patenti e ha contestato oltre mille infrazioni per eccesso di velocità. L’attività si è concentrata principalmente sul controllo del rispetto dei limiti di velocità e sulla presenza sul territorio, con interventi dedicati alla sicurezza urbana e alla prevenzione delle infrazioni. La squadra ha mantenuto un impegno costante per garantire la sicurezza nelle aree cittadine.

I numeri di febbraio: 137 violazioni per passaggio con semaforo rosso, 116 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 20 per utilizzo del telefono alla guida Nel corso del mese di febbraio l’attività della Polizia Locale di Parma ha visto un impegno costante sul fronte della polizia di comunità e della sicurezza urbana, con un’attenzione particolare alla presenza sul territorio, alla prevenzione e al dialogo con cittadine e cittadini. In questo ambito sono stati trattati 127 esposti, effettuati 161 posti di controllo stradale e realizzati 38 controlli nei parchi e nelle aree verdi; la presenza nei pressi degli istituti scolastici è stata effettuata attraverso 360 presidi, a tutela di studenti e studentesse e della regolarità della viabilità negli orari di ingresso e uscita. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

